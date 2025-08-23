UJETA

En Ukrajinec imel ponarejeno zeleno karto, drugi divjal, kot da gori voda

Novogoriški policisti so spisali kazensko ovadbo in obdolžilni predlog.
Fotografija: Novogoriški policisti so spisali kazensko ovadbo in obdolžilni predlog. FOTO: Leon Vidic/delo
Novogoriški policisti so spisali kazensko ovadbo in obdolžilni predlog. FOTO: Leon Vidic/delo

M. U.
23.08.2025 ob 14:05
M. U.
23.08.2025 ob 14:05

Novogoriški policisti so v četrtek obravnavali voznika avtobusa, državljana Ukrajine, za katerega se je pri kontroli ugotovilo, da ima ponarejeno zeleno karto. Zeleno karto so vozniku zasegli in zoper njega podali kazensko ovadbo.

Divjal, kot da gori voda

Policisti Prometne policije Nova Gorica pa so v četrtek v večernih urah opravljali meritve hitrosti med Podnanosom in Vipavo in pri tem ustavili voznika osebnega vozila, državljana Ukrajine, ki je izven naselja, kjer je omejitev 90 km/h, vozil 152 km/h. Policisti so zoper voznika napisali obdolžilni predlog, voznika pa privedli k sodniku za prekrške.

policija voznik kazenska ovadba policisti prehitra vožnja PU Nova Gorica

