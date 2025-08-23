En Ukrajinec imel ponarejeno zeleno karto, drugi divjal, kot da gori voda
Novogoriški policisti so v četrtek obravnavali voznika avtobusa, državljana Ukrajine, za katerega se je pri kontroli ugotovilo, da ima ponarejeno zeleno karto. Zeleno karto so vozniku zasegli in zoper njega podali kazensko ovadbo.
Divjal, kot da gori voda
Policisti Prometne policije Nova Gorica pa so v četrtek v večernih urah opravljali meritve hitrosti med Podnanosom in Vipavo in pri tem ustavili voznika osebnega vozila, državljana Ukrajine, ki je izven naselja, kjer je omejitev 90 km/h, vozil 152 km/h. Policisti so zoper voznika napisali obdolžilni predlog, voznika pa privedli k sodniku za prekrške.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.