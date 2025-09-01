En motorist odvzel prednost voznici, drug pijan padel

V nedeljo okoli 17.30 se je v Zdenski vasi zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in motorist. Do prometne nesreče je prišlo, ker je motorist pri vključevanju v promet odvzel prednost voznici osebnega vozila. Pri tem se je voznik mopeda lažje telesno poškodoval. V postopku je bilo ugotovljeno, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti so mu vozilo zasegli in vodijo prekrškovni postopek.

Že okoli 17. ure se je na cesti Kalce - Logatec zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen motorist, ki je zaradi neprilagojene hitrosti padel in se lažje telesno poškodoval. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri njem pokazal 1.05 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Voznik pri zavijanju levo v križišču odvzel prednost

Danes, okoli 2. ure, se je na Šmartinski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznik pri zavijanju levo v križišču odvzel prednost vozniku, ki je pripeljal nasproti. Pri tem sta se oba voznika in potnika v vozilu udeleženca lažje telesno poškodovali. V postopku je bilo ugotovljeno, da je povzročitelj vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje.