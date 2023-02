Komaj se je po 13 letih zaključil sodni proces v zadevi Balkanski bojevnik in se je skoraj sočasno začelo sojenje obtoženim domnevnim članom slovenske celice kavaškega klana, so se včeraj pred ljubljansko okrožno sodnico Vesno Pavlič Pivk o krivdi začeli izrekati obtoženi v februarja lani razkriti novi kriminalni združbi, ki naj bi se prav tako na veliko ukvarjala s preprodajo droge. Vanjo je, vsaj tako je prepričano tožilstvo, vpletenih kar 57 posameznikov, med katerimi pa v oči najbolj bodeta imeni Velibor Lipovac in njegov brat dvojček Dalibor. Racije so potekale v torek, 15. februarja lan...