Elementi gradbenega odra so se zvrnili na delavca, odpeljali so ga v bolnico

Policijska uprava Nova Gorica poroča o delovni nesreči v Novi Gorici, ki pa se k sreči ni končala s težjimi poškodbami. O tej nesreči je bila policija obveščena v četrtek popoldne, v njej pa se je poškodoval 29-letni državljan Kosova, ki dela v gradbenem podjetju.

Po prvih podatkih je delavec s sodelavci opravljal delo v zvezi s podiranjem gradbenega odra. Nato so se posamezni sestavni elementi gradbenega odra zvrnili nanj in ga predvidoma lažje telesno poškodovali. Po informacijah policije je dobil poškodbo oz. udarec v del hrbtenice in obe nogi.

»Po nezgodi so ga sodelavci odpeljali v šempetrsko bolnišnico, kjer so mu nudili zdravniško pomoč. Glede na sedanje ugotovitve so policisti Policijske postaje Nova Gorica tujo krivdo izključili,« so še zapisali z omenjene policijske uprave.