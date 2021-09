Eksplozija v portoroškem lokalu, pet ljudi poškodovanih

V nedeljo ob 3. uri so policisti posredovali v enem od lokalov v Portorožu, kjer je nekdo med ljudi vrgel večjo močnejšo petardo, poroča koprska policijska uprava.



Po do zdaj znanih podatkih je bilo zaradi eksplozije pet oseb lažje poškodovanih.



Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: