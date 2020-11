Ob 3.03 je v zapuščenem industrijskem objektu na Cesti 25. junija v Novi Gorici prišlo do eksplozije in posledično do požara v objektu, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Ogenj so pogasili poklicni gasilci JZGRD Nova Gorica in prostovoljni gasilci PGD Nova Gorica ter iz objekta odstranili več plinskih jeklenk. V objektu se je nahajala ena oseba, ki je podlegla poškodbam. Na kraju so posredovali tudi reševalci NMP Nova Gorica in policisti.