Eksplozija v Ljubljani: razstrelili bankomat že drugič v enem tednu

V Štepanjskem naselju je danes zjutraj odjeknila eksplozija, ki je zmotila spanec nič hudega slutečih prebivalcev. Točno teden dni prej so nepridipravi enako storili v Mostah na Parmski cesti, policija pa še ugotavlja, ali sta dogodka povezana.

Tokrat so uničili bankomat na Jakčevi ulici. Katero eksplozivno sredstvo so uporabili, za zdaj še ni znano. Do dogodka je prišlo okrog 4. ure zjutraj, storilci pa so poškodovali bankomat, nameščen na zidu trgovine, poroča 24ur. Gre za trgovino Tuš na Jakčevi ulici 41 v Štepanjskem naselju.

Fotografija razstreljenega bankomata na Parmski cesti. FOTO: Dejan Javornik

S tem so povzročili več tisoč evrov materialne škode tako na bankomatu kot objektu. Policija še zbira obvestila in preiskuje kraj dogodka, da bi čim prej izsledili storilce.

K sreči poškodovan ni bil nihče, je pa nastala velika materialna škoda. Morebitno povezavo med dogodkoma še ugotavljajo.