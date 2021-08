Eksplozija v kotlu: vzdrževalca se borita za življenje

V četrtek malo pred 12. uro so ljubljanske policiste obvestili o nesreči pri delu na območju Most, Življenje delavcev, starih 51 in 38 let, je ogroženo. Izvajala sta vzdrževalna dela na večji grelni napravi, pri tem pa je v kotlu, kjer sta varila, prišlo do eksplozije in požara. Pri tem je bil lažje poškodovan še en moški.



Policisti preiskujejo nesrečo zaradi suma ogrožanja varnosti pri delu. Ogleda so se udeležili tudi inšpektor za delo, državna tožilka in preiskovalna sodnica. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: