Eksplozija v delavnici, eno osebo odpeljali

Danes ob 13.12 je v delavnici v naselju Čelje v občini Ilirska Bistrica eksplodiral avtomobilski akumulator. Poškodovanemu občanu so nudili prvo pomoč reševalci NMP Ilirska Bistrica in gasilci PGD Ilirska Bistrica. Odpeljan je bil na zdravljenje v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.