Eksplozija pri delu, ena oseba poškodovana

Ob 10.56 je na Ulici bratov Greifov v Mariboru pri delu eksplodiralo.



Gasilci JZ GB Maribor so zavarovali kraj nesreče, z detektorjem nevarnih plinov pregledali prostore in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči iz Maribora pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

