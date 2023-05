Eksplozija prašnih delcev v silosu, škode za več kot 300 tisočakov (FOTO)

Celjski policisti so v petek obravnavali dva večja požara. Prvi se je zgodil v Bukovžlaku, kjer so na deponiji zagoreli odpadki, požar pa se je potem razširil še na objekt. Nastalo je za 200.000 evrov škode. Drugi požar, v katerem je nastalo več kot 300.000 evrov škode, pa se je zgodil v Ločah, kjer je zagorelo več objektov na tamkajšnji žagi.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Celje, so v Bukovžlaku z ogledom kraja požara in zbiranjem obvestil ugotovili, da je do požara prišlo zaradi samovžiga smeti pred halo demontaže, ogenj se je nato razširil še v notranjost objekta, v katerem so bili komunalni odpadki oz. papir. Tujo krivdo so izključili.

V Ločah pa je, kot so ugotovili policisti, ugotovili, da je do požara prišlo zaradi eksplozije prašnih delcev v silosu, kjer se zbira masa za izdelavo peletov, požar pa se je razširil še na ostale objekte. Tudi v tem požaru je tuja krivda izključena.