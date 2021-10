Eksplozija na Ulici prekomorskih brigad, na kraj prihiteli gasilci

Danes ob 7.57 je v Ulici prekomorskih brigad v Tolminu v stanovanju prišlo do eksplozije.

Posredovali so gasilci PGD Tolmin, ki so ob prihodu na kraj ugotovili, da je zaradi napake na kombinirani kaminski peči centralnega ogrevanja eksplodiralo, na srečo pa ni zagorelo. Prezračili so stanovanje, posesali razlito vodo, ki je iztekla iz sistema centralnega ogrevanja, in odstranili posledice eksplozije, poroča uprava za zaščito in reševanje.