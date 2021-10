Eksplozija na Tržaški, zagorelo je v garažni hiši

Okoli polnoči je v drugi etaži garažne hiše na Tržaški cesti prišlo do eksplozije in požara osebnega vozila, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci JZ GB Maribor in PGD Radvanje so požar vozila pogasili, pregledali okolico vozila in streho garažne hiše ter s tehničnim posegom odprli vozilo, katero je v celoti uničeno.