Eksplozija in požar v garaži, z moškim je hudo

Včeraj popoldne je eksplodiralo v garaži ene izmed hiš v Grosupljem, pri tem pa je bil huje poškodovan 57-letnik. Požar po eksploziji se je razširil na zunanji del hiše. Posredovali so gasilci in policisti, poroča PU Ljubljana. Sumijo, da je prišlo do vnetja neznane hlapljive snovi v prostoru.

Poškodovanec je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana in ostaja na zdravljenju. Policisti nadaljujejo preiskavo. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.