Eksplozija, da te kap: v kuhinji razneslo večji bojler

Ob 18.16 je na Koroški cesti v Ravnah na Koroškem v kuhinji podjetja razneslo večji bojler, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci KGZ Ravne na Koroškem so prezračili prostore, s termovizijsko kamero pregledali prostore in prečrpali izlito vodo. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.