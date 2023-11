Eksplodirala plinska jeklenka, stanovalko odpeljali v UKC Maribor

Danes okoli 9.36 je Pod Urbanom v Kamnici v občini Maribor eksplodirala plinska jeklenka v stanovanjski hiši, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci JZ GB Maribor, PGD Kamnica in PGD Studenci so gorečo plinsko jeklenko iznesli ter pregledali in prezračili prostore.

Eksplozija je poškodovala notranjost hiše in del ostrešja.

Poškodovala je tudi stanovalko, ki so jo reševalci NMP Maribor oskrbeli in prepeljali v UKC Maribor.