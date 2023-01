Eksplodirala je jeklenka, poškodovalo tudi prostore nad gostilno (FOTO)

V četrtek ob 14.47 je na Krvavški cesti v Cerkljah na Gorenjskem zagorel gostinski objekt zaradi eksplozije jeklenke, ki je poškodovala tudi prostore nad gostilno, je poročal republiški center za obveščanje. Kot so sporočili gasilci PGD Cerklje, so s kolegi z Zgornjega Brnika na kraj dogodka prihiteli pet minut po pozivu in s hitrim posredovanjem preprečili širitev požara na sosednji objekt in apartmaje nad gostinskim delom.

Škoda ne bo majhna.

»Gasilci smo požar pogasili in z objekta odstranili strešnike ter pogasili še manjša žarišča. Poškodovana sta bila zunanji in notranji del gostilne. Objekt smo prezračili in pregledali s termokamero. Ob eksploziji je bila poškodovana ena oseba, ki so jo na kraju dogodka oskrbeli reševalci NMP Kranj in jo prepeljali v UKC Ljubljana v nadaljnjo oskrbo,« so pojasnili.

Dodali so, da je bila zaradi požara dlje zaprta Krvavška cesta med Cerkljami in Gradom, za kar so poskrbeli policisti PU Kranj. »Na kraju dogodka je bil tudi upravljavec elektroomrežja, ki je poskrbel za izklop elektrike na objektu. Gasilci smo zaprli vodo in preprečili nadaljnje iztekanje iz poškodovanih cevi,« so sporočili.

Gasilci so poudarili še, da se je ob tej intervenciji ponovno pokazala velika uporabnost shrambe oziroma banke zraka, ki jo je v novembru kupila GZ Cerklje. »S to pridobitvijo smo hitro napolnili izpraznjene jeklenke in gasilcem zagotovili dodatne kapacitete zraka za varno delo na intervenciji,« so sklenili.