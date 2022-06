Strašne posledice eksplozije v stanovanjski hiši (FOTO)

Škofjeloški policisti so v sredo popoldan obravnavali eksplozijo plinske jeklenke v stanovanjski hiši.

Ob 15.24 je v naselju Brode v občini Škofja Loka eksplodiral kuhinjski plin v stanovanjski hiši. V objektu je bil tudi lastnik, ki je po podatkih policije lažje poškodovan.

Na kraj nesreče so prvi prispeli gasilci Gasilske enote Škofja Loka. FOTO: Gasilska enota Škofja Loka

Kraj dogodka so zavarovali Gasilci PGD Škofja Loka in Stara Loka, prav tako so do prihoda reševalcev NMP Škofja Loka nudili pomoč poškodovani osebi in pogasili požar.

Na objektu je nastala večja materialna škoda. FOTO: Gasilska enota Škofja Loka

Na objektu je nastala materialna škoda. Policisti o dogodku še zbirajo določena obvestila in vodijo postopek.