Ekskluzivno! Policisti prijeli ubežnika s tiralice: objavljamo posnetek aretacije (VIDEO)

Danes, nekaj minut pred 15. uro, so policisti v Ljubljani prijeli Jakoba Herzoga, za katerim so bili razpisani evropski nalog za prijetje in predajo, mednarodna tiralica ter tiralica za Slovenijo. Po naših ekskluzivnih informacijah so ga prijeli v neprofitnem stanovanju na Zadobrovški cesti 10-D v Polju, kjer je bival pri svojem 18-letnem dekletu.

Na presenečenje tamkajšnjih stanovalcev, ki niso slutili, da se med njimi skriva iskana oseba, so ga policisti prijeli sredi belega dne. Po besedah naših virov je Herzog v zadnjem mesecu mirno sprehajal psa po bližnji soseski, danes pa so mu policisti končno stopili na prste. Po zanesljivih informacijah se je v Polju skrival približno 30 dni, pred tem pa je več mesecev preživel v Beogradu, kjer naj bi si privoščil lagodno življenje – obiskoval prestižne restavracije, drage hotele in z dekletom užival v številnih razvajanjih.

Spomnimo. Okrožno sodišče v Ljubljani je v ponovljenem sojenju Jakoba Herzoga februarja lani spoznalo za krivega dveh kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti. Prvi požar je izbruhnil 27. julija 2020, ko je ogenj popolnoma uničil renault scenic, dva dni kasneje pa je zagorel še citroën C3. Ognjeni zublji, ki jih je zanetil z dezinfekcijskim sredstvom, niso uničili oziroma poškodovali le vozili, temveč tudi fasado in izolacijo bližnje stanovanjske stavbe, ob kateri sta bila parkirana.

Povzročitev splošne nevarnosti

Sodnica Polona Kukovec mu je za vsako kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti naložila po leto in pol zapora. Hkrati mu je preklicala že prej izrečeno pogojno zaporno kazen osmih mesecev zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe, upoštevala pa je tudi prestano trimesečno zaporno kazen zaradi groženj ter mu izrekla enotno kazen v trajanju treh let in deset mesecev. Kazen so v začetku letošnjega leta potrdili še ljubljanski višji sodniki, kar je pomenilo, da bo šel pravnomočno obsojeni Kamničan za rešetke. Poravnati bo moral še 18.000 evrov povzročene škode, plačati stroške kazenskega postopka in sodno takso. Pred kratkim je prejel poziv za prestajanje zaporne kazni, ki pa ga ni upošteval. »Zaradi nenastopa kazni je sodišče 9. junija 2025 izdalo odredbo za razpis evropskega naloga za prijetje in predajo, mednarodne tiralice in tiralice,« so nam pred dnevi odgovorili s pristojnega sodišča.

Pri aretaciji, ki jo ekskluzivno objavljamo, je sodelovalo več policistov. 26-letnik je bil ob prijetju oblečen v poletna oblačila in se, kot je razvidno s posnetka, policistom ni upiral.