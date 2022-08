Ekskluzivno: Na Novicah smo se pogovarjali s Slovencem, ki je grozil hrvaški novinarki

Novinarko hrvaške radiotelevizije Majo Sever in sodnico Sandro Artuković naj bi fizično napadel slovenski državljan, lastnik restavracije na hrvaškem otoku Tijat, te dni močno odmeva v domačih in hrvaških medijih.

Proti 56-letnemu Slovencu je bila zato vložena kazenska prijava, za krajši čas je moral tudi v keho. Vzrok za obračun naj bi bilo odprtje restavracije Spirito, ki naj ne bi imela dovoljenja za obratovanje in je lastnikom tamkajšnja inšpekcija naložila zaprtje. Več o tem smo v Novicah že pisali.

Poiskali smo ozadje zgodbe

Pa je to vsa resnica? Kot že tolikokrat, se je kot suho zlato potrdila veljavnost pregovora, da ima vsak zakaj tudi svoj zato. Na Novicah smo se ekskluzivno pogovarjali s Slovencem D., ki je bil vpleten v incident. Njegovo polno identiteto bomo javno razkrili jutri, v petek. Povedal nam je ozadnje zgodbe: kako je kot poslovnež prišel na ta malo znani hrvaški otok z milijonom v žepu, da bi ga obudil od mrtvih, kako uspešno je potekala investicija in kako so prva leta zgledno sodelovali z domačini in lokalnimi veljaki, ki so odgovorni za birokracijo, brez katere noben lokal ne more poslovati.

Nato pa se je zalomilo: za letošnje leto so oddali vlogo za obratovalno dovoljenje, a ga gospa N. (tudi njeno identiteto bomo razkrili jutri) iz šibenišega urada, pristojnega za turizem kar ni in ni hotela izdati, pojasnil pa nobenih. Takrat se je začela tudi kalvarija: po pravico je D. romal celo na ministrstvo v Zagreb, policija je na otok vozila inšpektorje, pojavljali so se posamezniki, ki so iz čolnov vse snemali ...

Kako se je potem vse zapletlo in kakšna je bila vloga hrvaške novinarke (ter kaj ji Slovenec javno sporoča), preberite v petkovih tiskanih Slovenskih novicah in že zjutraj na slovenskenovice.si.