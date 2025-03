Eden zamotil stanovalko, drugi pa vstopil hišo in ukradel denar

Neznanec je v petek okoli poldneva na območju Grosuplja zamotil stanovalko, medtem pa je sostorilec vstopil hišo in iz nje ukradel denar. Približno uro pozneje se je podobna drzna tatvina zgodila na območju Stične, ko je neznani storilec zamotil stanovalca, sostorilec pa je iz hiše odtujil nakit, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Storilec, ki je oškodovanko zamotil na območju Grosuplja, je po podatkih policije star okoli 40 let in je višje postave. Nosil je črna korekcijska očala in modre hlače iz jeansa. Storilca sta se s kraja odpeljala z belim vozilom.

Podobnega opisa je tudi storilec, ki je oškodovanca zamotil pri drzni tatvini na območju Stične. V tem primeru sta se storilca s kraja odpeljala z večjim avtomobilom temne barve.

Policisti v zvezi z dogodkoma zbirajo obvestila za izsleditev osumljencev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo, so napovedali.

Bodite previdni

Ob tem so stanovalce znova pozvali k previdnosti. Kot so opozorili, so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni glede neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo. Žrtve so predvsem starejši občani.

Storilci žrtev zamotijo s pogovorom - pogosta tema so domnevna načrtovana gradbena dela - in jih tako zvabijo iz hiše ali od nje, tako da je nimajo več pod nadzorom. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci ter v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo premoženje, v večini primerov denar in nakit.

Sostorilci kraj nato zapustijo, tisti, ki je zamotil žrtev, pa se vljudno poslovi in zapusti kraj. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo.

Policisti občanom svetujejo, naj imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Ko hišo zapustijo, naj jo vedno zaklenejo, ključ pa naj vzamejo s seboj. Ob tem naj bodo pozorni na videz oseb in vozilo, s katerim so se pripeljali.

Če postanejo žrtev kaznivega dejanja, naj o tem takoj obvestijo policijo na telefonsko številko 113 ali najbližjo policijsko postajo.