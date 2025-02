Eden vozil pod pod vplivom konoplje, drugi brez vozniškega dovoljenja

Celjski prometni policisti so v noči iz petka na soboto, na izvozu z avtoceste v Celju, ustavili voznika osebnega vozila, ki je nezanesljivo vozil.

Za prekršek je predpisana globa v višini 1200 evrov in stranska sankcija izrek 18 kazenskih točk - prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljena za vse kategorije motornih vozil.

Hitri test na prisotnost prepovedanih drog v organizmu je pokazal, da je voznik vozil pod vplivom konoplje. Vozniku so odredili strokovni pregled in zoper njega podali obdolžilni predlog.

Pred tem so v Goričici ustavili voznika osebnega vozila, ki je prekoračil dovoljeno hitrost. Med postopkom so ugotovili, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo so mu zasegli, tudi v tem primeru sledi obdolžilni predlog.