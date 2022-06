Eden v zgornjem nadstropju, druga na njivi, kradli pa v prtljičju

Včeraj okoli 18. ure je občan iz Žahenberca PU Celje obvestil o tatvini gotovine iz stanovanjske hiše.

Neznani storilci, ki so se do hiše pripeljali z vozilom, so vstopili v odklenjeno hišo in iz pritličnih prostorov ukradli gotovino. Stanovalec je bil v času tatvine v zgornjem nadstropju, stanovalka pa na njivi ob hiši.

Občanom svetujemo, naj zaklepajo vrata hiš, tudi kadar hiše zapustijo za kratek čas, ali delajo na vrtovih ob hišah, saj predrzni storilci izkoristijo vsako priložnost za tatvine, opozarjajo na PU Celje.

Storilci so pobegnili, ko so slišali, da je stanovalec doma. S kraja so se odpeljali z neznanim osebnim vozilom sive barve, ljubljanskih registrskih številk.