Eden v drevo, drugi v parkiran avto pred hišo

Kranjski policisti so v sredo okoli 7.20 obravnavali prometno nesrečo 46-letnega voznika avtomobila, ki je med vožnjo iskal polnilec za telefon, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Na kraju mu je bil izdan plačilni nalog.

Okoli 13.40 pa je prišlo do prometne nesreče, v kateri je 55-letni voznik trčil v parkiran avtomobil na dvorišču stanovanjske hiše. Po do sedaj zbranih podatkih policistov, je voznik med vožnjo zaspal, zapeljal izven vozišča na dvorišče hiše in tam trčil v parkiran avtomobil. Na kraju je bilo zdravstveno osebje in gasilci. Nihče ni bil telesno poškodovan.

Policisti zanj vodijo prekrškovni postopek.