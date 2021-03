Eden se je z njo pogovarjal, eden pa po hiši kradel

Včeraj popoldne so bili policisti obveščeni, da sta med 11. in 12. uro na območju Litije do stanovanjske hiše pristopila dva neznanca in zamotila domačinko s pogovorom o zamenjavi delov telekomunikacijske opreme. Eden je v tem času iz hiše odtujil gotovino, nato pa sta se oba odpeljala z večjim sivo-zelenim avtomobilom. Povzročila sta za nekaj sto evrov škode. Policisti zadevo preiskujejo.



Policija je podala tudi opis enega od moških: star je 30 do 40 let, črnih skodranih las, oblečen je bil v hlače iz džinsa in sivo jakno, nosil pa je dioptrijska očala.

