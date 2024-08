Eden padel v severni steni Triglava, drugi pod vrhom Ojstrice

Gorski reševalci so imeli tudi danes kar nekaj dela. Med drugim so pomagali plezalcu, ki se je poškodoval pri padcu v severni steni Triglava, planincu, ki je obolel pod Rjavino, in planincu, ki je padel pod vrhom Ojstrice. Zaradi poškodbe je pomoč potrebovala tudi pohodnica v bližini koče na Loki pod Raduho.

Malo pred sedmo uro zjutraj se je v Slovenski smeri v severni steni Triglava pri padcu poškodoval plezalec. Gorski reševalci iz Mojstrane in dežurna ekipa z Brnika so poškodovanega na kraju oskrbeli, policijski helikopter pa ga je prepeljal v jeseniško bolnišnico, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

V jeseniški bolnišnici je končal tudi planinec, ki je zgodaj popoldne obolel pod Rjavino v občini Kranjska Gora. Pred prevozom so ga oskrbeli gorski reševalci iz Mojstrane.

Malo pred 12. uro je v Kamniško-Savinjskih Alpah pri sestopu z vrha Ojstrice proti Kocbekovemu domu na Korošici padel planinec in si poškodoval nogo. Posredovala sta dežurna ekipa reševalcev z Brnika in policijski helikopter. Poškodovanega pohodnika so oskrbeli, helikopter pa ga je prepeljal v dolino. Kamniški gorski reševalci so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč pri prenosu do reševalnega vozila. Poškodovanca so prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Tja je helikopter prepeljal tudi pohodnico, ki se je poškodovala na pobočju planine Vodule v bližini koče na Loki pod Raduho v občini Luče. Pri oskrbi so pomagali celjski gorski reševalci.

Pomoč reševalcev je potreboval tudi kolesar, ki se je popoldne poškodoval pri spustu v kranjskogorskem kolesarskem parku. Oskrbeli so ga na kraju nesreče, nato pa prepeljali v dolino in v jeseniško bolnišnico.