Eden nad policiste z udarcem, drugi z brco

Ko sta ljubljanska policista pred dnevi, bilo je nekaj po 20. uri, na Dunajski cesti v Ljubljani ustavila osebni avtomobil in začela postopek z voznico, sta iz njega izstopila potnika. Policista sta tudi z njima želela opraviti postopek, vendar ukazov nista upoštevala ter sta se fizično uprla.



Prvi je policista udaril, drugi pa je drugega moža v modrem brcnil; eden je bil lažje poškodovan. Policista sta oba razboriteža, eden je star 52, drugi 53 let, uspešno obvladala, zoper oba bodo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. A to še ni bil konec. Med obvladovanjem obeh osumljenih sta namreč do policistov pristopila še dva druga občana in nanju vpila ter ju žalila. Eden je bil pod vplivom alkohola in se kljub opozorilom ni umiril, zato so ga pridržali do streznitve. Obema je bil izdan plačilni nalog, dodajajo na ljubljanski policijski upravi.



Opravka z jeznoriteži so imeli tudi na novomeški policijski upravi. Policisti so nekaj pred deseto uro zvečer posredovali v okolici Novega mesta zaradi prijave glasne glasbe in ugotovili dve kršitvi javnega reda in miru s predvajanjem glasne glasbe iz zvočnikov. Med postopkom je eden od članov skupine, ki je praznovala rojstni dan, z roko čez ograjo policista, ki je opravljal razgovore o kršitvi, udaril v glavo in se nato v zavetju ograje in drugih oseb skril. Policisti bodo zanj spisali kazensko ovadbo zaradi napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti.

