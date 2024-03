Eden jo je zamotil drugi pa okradel

V petek smo bili obveščeni, da je v četrtek dopoldne na območju Grosuplja prišlo do drzne tatvine. Policisti poročajo, da so ugotovili, da je neznanec pristopil do oškodovanke v stanovanjski hiši in se predstavil kot delavec telekomunikacijskega podjetja. S pogovorom jo je zamotil, med tem pa je druga storilec preiskal hišo in iz nje odtujila nakit. Storilca sta se s kraja odpeljala s temnejšim osebnim vozilom.

Policisti so zapisali, da je bil eden izmed storilcev moški star med 30 in 35 let, višje postave, temnih las, oblečen v temno jakno in jeans hlače. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev osumljencev in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.