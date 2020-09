Eden je pijan zaspal, drugi pa trčil v skalo

GPU - GENERALNA POLICIJSKA UPRAVA Kadar vozite, bodite trezni, opozarjajo policisti. FOTO: Policija

Trčil, pobegnil, napihal

Tudi ta konec tedna žal ni šlo brez voznikov, ki so, preden so sedli za volan, popili krepko preveč. V nekaterih primerih se je to končalo tudi s hudimi poškodbami. O dveh tovrstnih nesrečah so poročali z novomeške policijske uprave. Tako so jih v nedeljo malo pred 18. uro obvestili o prometni nesreči v Soteski.»Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 27-letni voznik osebnega avtomobila peljal po regionalni cesti iz smeri Straže proti Dvoru. V Soteski naj bi med vožnjo zaspal, izgubil oblast nad vozilom, zapeljal prek nasprotnega smernega vozišča in trčil v varovalno ograjo,« je sporočila, tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto. Hitro se je izkazalo, kaj je še botrovalo nesreči, saj je imel povzročitelj, ki se sicer ni poškodoval, v litru izdihanega zraka 0,61 miligrama alkohola, kar je skoraj 1,3 promila. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje in o kršitvah cestnoprometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Mladenič je imel sicer v avtomobilu še dva potnika, ki se na srečo prav tako nista poškodovala.V noči na ponedeljek, okoli 3.30, pa so policistom sporočili, da v bolnišnici oskrbujejo dve osebi, ki naj bi se poškodovali v prometni nesreči. Policisti so ugotovili, da se je nesreča zgodila na Gorjancih, na območju Javorovice. »Po prvih ugotovitvah je 31-letni voznik osebnega avtomobila pri vožnji po travniku izgubil oblast nad vozilom, trčil v skalo in se z vozilom prevrnil. Po podatkih iz bolnišnice je povzročitelj nesreče utrpel hujše poškodbe, potnica v vozilu pa je lažje poškodovana,« je pojasnila Drenikova. Povzročitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,41 miligrama alkohola, torej skoraj 0,9 promila. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo.V isti noči, nekaj minut čez polnoč, pa je voznik v Strunjanu po nesreči pobegnil, a so ga izsledili nad Bernardinom. Kot so sporočili s PU Koper, je 29-letni Pirančan peljal osebni avto po stari strunjanski cesti od Strunjana proti Belokriški in zaradi vožnje preblizu desnemu robu s sprednjim desnim delom trčil v sprednji desni del nepravilno parkiranega osebnega avtomobila, last 35-letne domačinke. Ko so voznika ujeli, so ugotovili še, da je poškodovan. Ker ni bil pripet, je namreč pri trku z glavo udaril v volan. Odrejen preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 0,50 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar je malo več kot promil.Še preden bi prišlo do usodnih posledic, pa so gorenjski prometni policisti v soboto opoldan na podlagi prijave iz prometa izločili voznika, ki je vozil zelo nezanesljivo. Zaradi prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja z odložitvijo sploh ne bi smel voziti, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 1,36 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar je skoraj 2,9 promila. Po nespametnega voznika so prišli svojci in ga odpeljali domov.»Opozarjamo pred nevarnim pitjem alkohola in vožnjo. Alkohol je izredno nevaren dejavnik in vsakič poslabša voznikovo sposobnost za vožnjo. Zato prosimo, ne vozite, če ste pili alkohol,« opozarjajo policisti.