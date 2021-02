Eden je napihal 1,6, drugi pa 2 promila

Z novogoriške policijske uprave poročajo o 56-letnem vozniku osebnega vozila, ki so ga v četrtek zvečer, bilo je 22.51, ustavili v Novi Gorici. V nadaljevanju postopka so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je bil pod vplivom alkohola – namerili so mu 0,77 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka oziroma 1,61 promila. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, prav tako bodo zoper njega podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče.



V Celju pa so isto noč policisti obravnavali voznika osebnega vozila, ki je imel v krvi dva promila alkohola, sporočajo s celjske policijske uprave. Tudi njemu so začasno odvzeli vozniško dovoljenje, sledi obdolžilni predlog.

»Ponovno opozarjamo, da alkohol bistveno zmanjšuje sposobnosti za vožnjo oziroma negativno vpliva na vse človeške funkcije, ki so pomembne za varno udeležbo v cestnem prometu.



Z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali psihoaktivnih zdravil vozniki ne ogrožajo samo svojega zdravja in življenja, ampak lahko z nepremišljenim ravnanjem trajno zaznamujejo svoje ali življenje drugih udeležencev v cestnem prometu,« opozarjajo na policiji.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: