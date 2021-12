Eden brez izpita, drugi močno pod vplivom alkohola

Idrijski policisti so v torek popoldne v enem od naselij v Idriji obravnavali 48-letnega voznika osebnega avtomobila in v nadaljevanju ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti so mu vozilo skladno s prometno zakonodajo zasegli.

Voznik pred tem tudi ni upošteval predpisanih znakov (modra luč in kratek zvočni znak s sireno), s katerimi so ga policisti ustavljali na regionalni cesti na tem območju. Za hujšega kršitelja cestnoprometnih predpisov bodo podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče.

Goriški voznik pod vplivom alkohola

Prometni policisti pa so le nekaj ur kasneje na območju Šempetra pri Gorici ustavili in preverili 40-letnega voznika osebnega avtomobila in mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,70 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Hujšemu kršitelju cestnoprometnih predpisov so prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Podali bodo obdolžilni predlog na okrajno sodišče.