Branko Krklec, ki mu na celjskem sodišču sodijo zaradi dvojnega umora pomočnikov sodnih izvršiteljev, ki ju je lani ustrelil s pištolo, nato pa morilsko orožje odvrgel v svoj vinograd v Škofijah nad Šmarjem, se naslonil na avto in mirno počakal na policiste, je včeraj v solzah še enkrat spregovoril o okoliščinah, ki so privedle do tragičnega dogodka 24. februarja lani, ko sta v večernih urah v vas Škofije prišla Aleksander Klement in Nataša Zadravec Klement, oba pomočnika sodnega izvršitelja. Želela sta odpeljati avto VW polo starejšega letnika, ki je bil vreden okoli 600 evrov in last Krkleč...