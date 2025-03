Oglejte si posnetek incidenta v ljubljanskem lokalu! Dvojica vstopila in izvedla nacistični pozdrav (VIDEO)

V civilni pobudi za zaščito človekovih pravic so vložili kazensko ovadbo zoper neznana storilca, ki sta v soboto, 14. decembra 2024, vstopila v ljubljanski lokal Pritličje, dvignila roko v nacistični pozdrav 'Sieg Heil', strgala plakat LGBT dogodka in nato pobegnila.

Ovadba temelji na sumu kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti (297. člen Kazenskega zakonika) ter poškodovanja tuje stvari (220. člen KZ-1).

Incident med filmskim festivalom

Do dogodka je prišlo med spremljevalnim programom filmskega festivala z LGBT tematiko, ko sta neznana storilca vstopila v lokal, se za trenutek ustavila, izkazala nacistični pozdrav in z vrat strgala plakat, ki je napovedoval karaoke v sklopu že omenjene tematike. Po dejanju sta pobegnila iz lokala. Organizatorji dogodka in podporniki so dogodek obsodili kot očiten izraz homofobnega sovraštva in neonacistične provokacije.

(Oglejte si videoposnetek. Počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

»Očitno je, da to ni bila naključna provokacija, temveč del širšega trenda spodbujanja sovraštva do marginaliziranih skupin. Takšna dejanja ne smejo ostati nekaznovana,« so sporočili pobudniki ovadbe.

Zagrožena zaporna kazen Za kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti po prvem in drugem odstavku 297. člena KZ-1 je zagrožena zaporna kazen do dveh let, za kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari po prvem odstavku 220. člena KZ-1 pa je predvidena denarna kazen ali zaporna kazen do dveh let.

Nacistični pozdrav je simbol ideologije

Vložniki ovadbe opozarjajo, da takšna ravnanja predstavljajo del širšega problema naraščajoče neonacistične in skrajno desničarske propagande v Sloveniji. Po 63. členu Ustave RS je spodbujanje vojne, nasilja in sovraštva prepovedano.

»Skrbi nas, da policija in tožilstvo pogosto ne prepoznata resnosti tovrstnih kaznivih dejanj. Nacistični pozdrav ni mladostniška objestnost, temveč simbol ideologije, ki je povzročila nepredstavljivo trpljenje in množične zločine. Nesankcioniranje takšnih dejanj odpira prostor za še bolj drzne in nasilne oblike izražanja,« opozarjajo v izjavi.

Vedno več sovražnega govora

Podpisniki ovadbe upajo, da bodo pristojni organi obravnavali incident z vso resnostjo ter kaznovali storilca. Dodajajo, da je treba okrepiti ukrepe za preprečevanje sovraštva in nasilja ter javnost osveščati o nevarnosti širjenja neonacistične ideologije.

V Sloveniji prepovedano »Takšna ravnanja predstavljajo del sistematičnega spodbujanja sovraštva, nasilja in vojne, ki je po 63. členu Ustave RS prepovedano. Kot družba tovrstnih oblik sovražnega delovanja ne smemo tolerirati, saj njegovo nesankcioniranje vodi v vedno bolj predrzne in nasilne oblike izražanja, pa tudi fizičnega nasilja, ki smo mu v zadnjem času spet priča s strani pripadnikov neonacističnih skupin,« je sporočila Kaja Gajšek iz Pravne mreže za varstvo demokracije.

Slovenija se v zadnjih letih sooča s porastom sovražnega govora in skrajnih političnih idej, ki pogosto tarčno napadajo ranljive skupine, vključno s pripadniki LGBT+ skupnosti. Dogodki, kot je incident v Pritličju, nakazujejo, da je treba okrepiti sistemske odzive na sovražne pojave in zaščititi družbo pred ideologijami, ki grozijo z nasiljem in izključevanjem.