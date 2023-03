Mariborčanka Mediha Hromadžić se je z zatožne klopi spominjala zločina, ki ga je zagrešila na dan žena pred petimi leti: »Tistega jutra sem si pripravljala zajtrk. Prišla je sestra in me začela zmerjati s psico. Padale so grde besede, med drugim tudi, da sem kurba. Grozila mi je z majhnim nožem. Ko ga je odložila na mizo, sem ga zgrabila, da bi ga skrila, ona pa me je napadla. Pričeli sva se prerivati. Spomnim sem, da sem jo zabodla, a ne vem, kolikokrat. Ko je prišla mama, je spremenila svoje obnašanje in ji rekla, 'poglej mama, kaj dela'. Mama me je zagrabila, prerivale smo se,...