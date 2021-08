Dvigoval pokojnino mrtve mame

Na sodišču v Gradcu na avstrijskem Štajerskem so v četrtek vendarle dočakali 63-letnega Slovenca iz naselja Griže v žalski občini, ki so ga obtožili nenavadnega kaznivega dejanja: mesec manj kot šest let je dvigoval pokojnino svoje rajnke mame Ane, ki je umrla septembra 2014. Sin bi po avstrijski zakonodaji moral obvestiti njihov zavod za pokojninsko zavarovanje, da je njegova mama preminila, a tega ni storil! Hitro so končali Pokojna Ana je bila avstrijska državljanka, s stalnim bivališčem v Gradcu, sina pa je pred kakšnim desetletjem pisno pooblastila za svoj bančni račun. »Den...