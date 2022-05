Po trčenju treh dve osebi v UKC Maribor (FOTO)

Danes ob 12.05 se je na regionalni cesti med Lenartom in Benediktom, pri Elblovem klancu, občina Lenart, zgodila hujša prometna nesreča. Trčila so namreč tri vozila, in sicer dva osebna avtomobila in traktor.

Gasilci PGD Radgona in JZ GB Maribor so protipožarno in protinaletno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči iz Lenarta in Maribora.

Ti so v nesreči poškodovani osebi na kraju oskrbeli in ju nato prepeljali v UKC Maribor.

FOTO: PGD Gornja Radgona

FOTO: PGD Gornja Radgona

FOTO: PGD Gornja Radgona