Iztiril vlak, več oseb poškodovanih (FOTO)

Z Uprave za zaščito in reševanje poročajo o dveh nesrečih na tirih, ki sta se zgodili sinoči v razmaku desetih minut. Najprej je trčilo ob 21.33 v občini Novo mesto, ko je med Birčno vasjo in Uršnimi Seli zaradi podrtega hrasta na železniških tirih iztiril prvi vagon motorne kompozicije.

Gasilci GRC Novo mesto, PGD Šmihel pri Novem mestu in Stranska vas so pregledali kraj dogodka, s tehničnim posegom vstopili v prevrnjeni vagon. Gasilci so nepoškodovane osebe pospremili do ceste in prepeljali do Novega mesta. Tri osebe so bile v tem dogodku poškodovane in so jih reševalci odpeljali v SB Novo mesto. Po pisanju portala Dolenjskanews po njihovih neuradnih informacijah naj bi bili na vlaku štirje potniki, a k sreči ni bil nihče huje poškodovan.

Ob 21.43 je prišlo do nove nesreče na tirih. V bližini naselja Suhadol v občini Laško osebno vozilo zdrsnilo z vozišča na železniško progo in pri tem je vlak trčil v vozilo. Gasilci PGE Celje in PGD Laško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu in očistili iztekle motorne tekočine. V nesreči je bila ena oseba poškodovana.