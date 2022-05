Dve nesreči, dve poškodovani

Gorenjski policisti so v ponedeljek obravnavali prometni nesreči s poškodbami, so sporočili iz PU Kranj. V Kranjski Gori je voznik pri zapuščanju parkirnega mesta spregledal peško, trčil vanjo in jo poškodoval.

Ob 15.30 sta na Laborah trčila osebna avtomobila: »Povzročitelj nesreče je zapeljal na nasprotno smerno vozišče. Cesta je bila zaradi obravnave in odstranjevanja posledic nesreče zaprta do 18.15.«

V obeh primerih gre pri udeleženkah za sum hudih telesnih poškodb, postopki zato še potekajo. Policisti opozarjajo na večjo skrb pri udeležbi v prometu in večji poudarek na doslednosti pri upoštevanju prometnih pravil.