Dve množični trčenji na primorki

Ob 8.59 sta se na primorski avtocesti za izvozom Brezovica v smeri Kopra zgodili dve prometni nesreči v razmiku okoli 300 metrov, zaradi katerih je nastal daljši zastoj.V prvi je bilo udeleženih šest vozil. Ena oseba je tožila zaradi bolečin v hrbtenici in so jo pregledali reševalci nujne medicinske pomoči iz Ljubljane, poroča uprava za zaščito in reševanje.Gasilci GB Ljubljana in PGD Stara Vrhnika so odklopili akumulatorje vozil in posuli iztekle tekočine z vpojnim sredstvom.V drugi prometni nesreči so bila udeležena tri vozila, poškodovanih ni bilo.Gasilci GB Ljubljana in PGD Stara Vrhnika so odklopili akumulatorje vozil in jih umaknili na odstavni pas ter odstranili razbitine.