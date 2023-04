Dve filmski tatvini sredi Ljubljane: nepridiprav je poskušal varnostnika povoziti

Policisti ljubljanske policijske uprave poročajo o dveh roparskih tatvinah, ki sta se zgodili v ponedeljek za Bežigradom. V prvem primeru je storilec vstopil v trgovino, vzel nekaj artiklov in trgovino zapustil. Pri tem ga je opazil varnostnik, ki ga je pozval, naj predmete vrne, vendar je storilec sedel v vozilo in ga poskušal povoziti. Varnostnik, ki se je pravočasno umaknil, ni poškodovan.

Šlo je za moškega, ki je visok okoli 185 cm, močnejše postave, star med 35 do 40 let, ima temno brado in brke, nosi dioptrijska očala, na glavi je imel kapo s šiltom črne barve, oblečeno je imel belo jakno, temen pulover in temne hlače, obute temne športne copate.

V drugem primeru pa je storilec prav tako odšel iz druge trgovine, ne da bi plačal artikle, ko ga je pa pred vhodom poskušal varnostnik zadržati, pa se mu je fizično uprl in nato s kraja pobegnil.

V tem primeru je šlo za moškega, ki je star med 30 in 40 let, visok okoli 190 cm, imel je črno manjšo brado, nosil je temno kapo s šiltom rumene barve in svetlim emblemom, pri sebi je imel nahrbtnik srednje velikosti, obut je bil v sive športne copate, oblečen v jeans hlače in jakno črne barve.

Ljubljanski policisti v obeh primerih še zbirajo obvestila za izsleditev storilcev in bodo o okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.