Dvakrat klical 113, da ga partnerica pretepa, policija ga je odpeljala

V ponedeljek popoldne med tretjo in četrto so krški policisti dvakrat posredovali v Zdolah zaradi kršitve javnega reda in miru v zasebnem prostoru.



Vidno pijanemu razgrajaču, ki je pred tem prijavil svojo partnerico, ker naj bi kršila javni red in mir, so policisti napisali plačilni nalog in ga opozorili, naj preneha. Odpeljali so se s kraja, a počakali v bližini.



Nekaj minut po njihovem odhodu je kršitelj ponovno klical na 113 in ponovno prijavil, da ga partnerica pretepa. Policisti so ob drugem posredovanju uporabili lisice in 46-letnika odpeljali v prostore za pridržanje.



Prislužil si je še dva dodatna plačilna naloga, in sicer zaradi lažne naznanitve prekrška na 113 in neupoštevanja policistovih ukazov, so zapisali pri PU Novo mesto.

