Časi so neprijazni in nestrpni, in čeprav je za nami praznično obdobje, v katerem naj bi se ljudje malce sprostili in razvedrili, vsem to ni bilo dano. Na novega leta dan, po najdaljši noči v letu, je v mestu knezov prišlo do šokantnega dogodka na otroškem igrišču, ki se je končal s krvoprelitjem. Po naših informacijah se je kraval v sobotnem dopoldnevu začel z otroško igro na tamkajšnjem igrišču kraj celjskega blokovskega naselja Plava laguna, ki je prerasla v prepir. Za konec ga je zaštihal Kaj natančno se je dogajalo med otroki, v resnici niti ni pomembno; huje je, kako so spor stopnjeval...