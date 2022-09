Dvakrat se je zaletel

Policisti so včeraj pošiljali tudi poročila o voznikih, ki so pregloboko pogledali v kozarec in se nato usedli za volan, kar pa se je končalo z nesrečo. Tako so denimo v petek malo pred 22. uro policiste PP Novo mesto poklicali na pomoč iz gostinskega lokala na Dolžu, kjer naj bi na parkirnem prostoru voznik osebnega avtomobila trčil v vozilo in pobegnil. Takoj so se odzvali in pri Zajčjem Vrhu voznika izsledili ter ustavili. Izkazalo se je, da je medtem 39-letnik povzročil še eno prometno nesrečo, saj je med vožnjo zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v betonsko ograjo ob stanovanjski hišo. »Povzročitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,65 miligrama alkohola,« sporočajo policisti, ki so mu zasegli avto VW golf in o vseh kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Policisti so voznika izsledili in izkazalo se je, da je medtem povzročil še eno nesrečo.

Istega dne okoli 19.30 je v Semiču v bližini železniške postaje padel 52-letni kolesar, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,85 miligrama alkohola. V soboto nekaj po 19. uri pa je v Črnomlju na Kolodvorski cesti 41-letnik s kolesom padel zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča. V litru izdihanega zraka je imel kar 1,37 miligrama alkohola.

V nedeljo ob 1.55 je na cesti Solkan–Gonjače voznica osebnega avtomobila v nepreglednem desnem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti na mokrem vozišču izgubila nadzor in zapeljala s cestišča. V litru izdihanega zraka je imela 0,50 miligrama alkohola.