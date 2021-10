Dvakrat počilo, vozila zgorela (FOTO)

Noč na ponedeljek je bila precej hladna, marsikje nad Ljubljansko kotlino je megla prelila krajino; stanovalci blokovskega naselja ob Cesti 24. junija v ljubljanskih Črnučah pa so se prebudili še pred jutranjo svetlobo: »Pok me je zbudil, pa sem skočil, roleto dvignil gor in sem videl, da je vse v plamenih,« opisuje šokantni prizor Stašo Rebolj, ki živi v enem bližnjih blokov. Na drugi strani omenjene ceste je parkirišče z zapornico, kjer imajo stanovalci svoje parkirne prostore v najemu. Rebolja je najprej prešinila črna misel: »Mislil sem, da moj avto gori.« Dva zgor...