Dva sta se zastrupila, tretji se je rešil in priklical pomoč

Reševalci, gasilci in policisti so posredovali pri nesreči pri delu, ki bi se skoraj končala tragično. V policijskem poročilu z območja PU Novo mesto dogodek opišejo takole: »Na Stražni so med postopkom saniranja zidanega zbiralnika vode, globokega približno štiri metre, skoraj umrli dve osebi. Med barvanjem sten (ki so jih prej premazali z zaščitnim premazom) z barvo za ceste, sta namreč 66-letnik in 42-letnik zaradi hlapov izgubila zavest, 20-letnik, ki jima je tudi pomagal, pa je po lestvi splezal ven in obvestil sosede.«



Takoj so poklicali na intervencijski številki 113 in 112. Gasilci so oba zastrupljenca še pravočasno rešili iz zbiralnika, ekipa NMP z zdravnikom pa je vsem trem nudila prvo pomoč. Takoj so jih odpeljali v bolnišnico, kjer so ostali na opazovanju.

