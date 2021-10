Včeraj nekaj pred 19. uro so bili policisti obveščeni o drzni tatvini na območju Vrhnike. Po do sedaj zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da sta neznana mlajša moška dohitela starejšo oškodovanko in ji iz rame iztrgala torbico. Po dejanju sta pobegnila v smeri centra Vrhnike.

V dogodku ženska ni bila poškodovana, policisti pa glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.