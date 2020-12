Dva odpeljali v UKC, policija sporočila, da njuno življenje ni ogroženo

V soboto malo pred 17. uro je zagorelo v stanovanju na Dunajski cesti v Ljubljani. Do sedaj je bilo ugotovljeno, da se je zaradi

nepazljivosti pri dolivanju tekočine v kamin, ta vnela. Ogenj je zajel tudi pohištvo v stanovanju, ki pa so ga pred prihodom intervencijskih služb stanovalci že pogasili. V požaru sta bili dve osebi poškodovani in odpeljani v UKC Ljubljana. ena je huje, ena pa lažje poškodovana, njuno življenje pa ni ogroženo. Nastala je materialna škoda okoli 1000 evrov.



Policisti zbirajo obvestila glede suma povzročitve splošne nevarnosti in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih obvestili pristojno državno tožilstvo.



Malo pred 19. uro je zagorelo v podjetju na območju Litije. Ugotovljeno je bilo, da je zaradi neustreznega ravnanja s kurilno pečjo prišlo do požara v objektu, kjer so se vneli delovni stroji. Nastala je večja materialna škoda. Trije delavci podjetja so bili zaradi vdihavanja dima odpeljani na preventivni pregled v UKC Ljubljana.



Policisti še nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.