Dva mrtva v dveh dneh

Trčenju se je izognil, usodnemu padcu ne. FOTO: ZGRS Sežana

Z avtom v drevo

30

in 65 let sta bili stari žrtvi.

Minuli konec tedna je znova prispeval k črni statistiki slovenskih cest. Včeraj okoli opoldneva je ugasnilo še eno mlado življenje. Na regionalni cesti Razdrto–Senožeče, pred naseljem Senožeče, se je pripetila prometna nesreča, v kateri je umrl 30-letni voznik motornega kolesa iz Pivke, je tragično vest sporočila koprska policijska uprava.Mladenič se je na motornem kolesu peljal od Razdrtega proti Senožečam in na ravnem delu ceste na nasprotnem smernem vozišču dohitel osebni avtomobil, ki ga je vozil 55-letni voznik iz Celja. Ta je prehiteval pred seboj vozeči osebni avtomobil, ki ga je vozila 22-letna Ajdovka, kandidatka za voznico. Motorist je močno zaviral, pri tem pa izgubil oblast nad vozilom in padel v jašek za meteorne vode na levi strani vozišča. Trčenju z avtomobilom se je izognil, vendar je bil padec v jarek zanj usoden. Umrl je na kraju nesreče. Cesta je bila zaprta vse do 15. ure.Še o eni smrtni žrtvi so poročali policisti. Zunaj naselja Trnovo se je na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, v soboto ob 6.50 zgodila smrtna prometna nesreča. Iz smeri regionalne ceste proti zaselku Zavrh je z osebnim avtom vozil 65-letnik. Po 800 metrih, kjer vozišče poteka naravnost po rahlem klancu navzdol, je zapeljal desno z vozišča in po 10 metrih vožnje po brežini s prednjim delom avta trčil v drevo. Zaradi hudih ran je takoj umrl.O smrtni nesreči so obvestili pristojne pravosodne organe. Zdravnica ZD Nova Gorica, ki je potrdila smrt, je odredila sanitarno obdukcijo. Na območju PU Nova Gorica je v nesrečah letos umrlo 7 udeležencev.