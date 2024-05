Dva moška sta se pretepala, eden od njiju je imel v roki nož

V ponedeljek je v Postojni 60-letnik kričal na zaposleno v javni ustanovi, zato je do njega pristopil varnostnik, med njunim prepirom pa je drugi 60-letnik varnostnika udaril s pestjo. Zvečer pa sta se v Kopru v pretep med dvema moškima, v katerem je eden od njiju grozil z nožem, vmešali še dve osebi, so sporočili iz Policijska uprava (PU) Koper.

V Postojni je 60-letnik v prostorih javne ustanove kričal in se vedel nedostojno, ker se je sprl z zaposleno. Do njega je pristopil varnostnik in kršitelja napotil iz varovanega območja, nakar sta se pričela prepirati.

Med prepirom je med njiju stopil drugi 60-letnik, ki je udaril varnostnika s pestjo. Varnostnik je pri tem utrpel poškodbo ličnice. Za prvega kršitelja se vodi hitri postopek pa zakonu o javnem redu in miru in zakonu o zasebnem varovanju, za drugega pa bo podana kazenska ovadba, so sporočili iz PU Koper.

V Kopru pa sta se zvečer pretepala dva moška, eden od njiju je imel v roki nož. Po prvih podatkih, ki so jih policisti zbrali na kraju, je 35-letnik med sporom s pestjo udaril 41-letnika in ga poškodoval. V spor se je vmešala 44-letnica, ki jo je 35-letnik prav tako nekajkrat udaril, nakar se je vmešal še 44-letnik, ki je 41-letnika še večkrat udaril. 35-letnik je zatem izvlekel nož, ki ga je odvrgel po prihodu policistov.

35-letnik in 44-letnik sta osumljena storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe, prvi poleg tega še kaznivega dejanja ogrožanja z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru. 35-letniku so policisti izdali še plačilni nalog zaradi različnih kršitev in mu odredili pridržanje, so sporočili iz PU Koper.