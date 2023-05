Dva mladoletnika zasačil varnostnik. Ne boste verjeli, kaj sta naredila

Danes ponoči je varnostnik pri vlomu v eno izmed trgovin na območju Grosuplja zalotil mladoletna osumljenca ter ju zadržal do prihoda policije. Po sedaj zbranih obvestilih sta storilca na silo odprla vrata trgovine in vanjo vstopila, ob tem pa sprožila alarm. Iz trgovine jima ni uspelo odnesti ničesar, tako da je ostalo pri poskusu. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Ljubljana.